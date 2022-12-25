Силуанов дал принципиальный ответ на ценовые ограничения по нефти

Россия принципиально не будет поставлять нефть по контрактам, где будут указаны ценовые ограничения. Вместо этого страна будет искать новые рынки даже при росте издержек, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью арабскому телеканалу Asharq.
Россия принципиально не будет поставлять нефть по контрактам, где будут указаны ценовые ограничения. Вместо этого страна будет искать новые рынки даже при росте издержек, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью арабскому телеканалу Asharq.
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