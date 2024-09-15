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Новый автобусный маршрут стартует во Владивостоке 16 сентября

Новый автобусный маршрут стартует во Владивостоке 16 сентября

16 сентября во Владивостоке стартует новый автобусный маршрут под номером 11, который будет соединять Приморский океанариум и площадь Борцов Революции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на администрацию города.

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