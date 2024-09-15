Новый автобусный маршрут стартует во Владивостоке 16 сентября

16 сентября во Владивостоке стартует новый автобусный маршрут под номером 11, который будет соединять Приморский океанариум и площадь Борцов Революции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на администрацию города.
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