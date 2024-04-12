Финал «Гагаринских чтений» прошел в Люберцах

Финал творческого конкурса среди молодежи «Гагаринские чтения» прошел в Люберецком колледже. В этом году участники представили 97 работ в трех номинациях: «Литературная», «Художественная» и «День музейного селфи».
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