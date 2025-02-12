Россиянам объяснили, почему в марте пенсия будет меньше февральской

В марте россияне получат меньший размер пенсионных выплат, чем в феврале. Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок объяснил, с чем это связано, передает 360.
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