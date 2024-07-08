Россия на пороге запрета идеологии чайлдфри: законопроект приравнивает отказ от детей к экстремизму

На прошедшем Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов объявил о подготовке законопроекта, направленного на запрет идеологии чайлдфри в России.
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