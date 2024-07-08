Россия на пороге запрета идеологии чайлдфри: законопроект приравнивает отказ от детей к экстремизму

АС

Анатолий Страшко

Ответ на все эти вопросы уже дан в США. Человечество должно сократиться до немногочисленной элиты англосаксонского происхождения и их рабов - обслуживающего , немногочисленного , персонала. Не более одного миллиарда на Земле. И всё. Даже Библия выброшена на свалку. Вот за это эти нелюди и поплатятся.