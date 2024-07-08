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Россия на пороге запрета идеологии чайлдфри: законопроект приравнивает отказ от детей к экстремизму

Россия на пороге запрета идеологии чайлдфри: законопроект приравнивает отказ от детей к экстремизму

На прошедшем Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов объявил о подготовке законопроекта, направленного на запрет идеологии чайлдфри в России.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Ответ на все эти вопросы уже дан в США. Человечество должно сократиться до немногочисленной  элиты англосаксонского происхождения и их рабов - обслуживающего , немногочисленного , персонала. Не более одного миллиарда на Земле. И всё. Даже Библия выброшена на свалку. Вот за это эти нелюди и поплатятся.
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