Советник Нетаньяху: Иран пытался атаковать ракетами центр Иерусалима

Советник израильского премьера Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман утверждает, что баллистические ракеты Ирана были перехвачены при попытке атаки исторического центра Иерусалима с его религиозными святынями.
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