Израиль в ярости: Глава ООН заявил, что нападения ХАМАС «произошли не в вакууме»

Израиль раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша после заявления о том, что толчком к разрушительному нападению ХАМАС на Израиль 7 октября стал продолжающийся контроль еврейского государства над палестинскими территориями.
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