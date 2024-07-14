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Федоровцева о переходе в «Шанхай»: «Это точка роста и выход из зоны комфорта»

В прошедшем сезоне 20‑летняя россиянка в составе «Фенербахче» выиграла Кубок Турции и чемпионат этой страны.

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