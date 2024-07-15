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Петербургский дневник

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Почему картофель нельзя есть в мундире

Нутрициолог обяъснила, что содержание нитратов в нем зачастую превышает норму Нутрициолог Вероника Гусакова рекомендовала употреблять магазинный молодой картофель без кожуры, чтобы избежать рисков для здоровья.

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