Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Воины-дальневосточники облагородили десятки мемориалов в ДНР

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сахалинские военнослужащие Восточной группировки ВС РФ в год празднования 80-й годовщины Победы облагородили десятки мемориалов и памятников на освобожденных территориях ДНР, сообщили в Минобороны России.

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