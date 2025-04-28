Воины-дальневосточники облагородили десятки мемориалов в ДНР

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сахалинские военнослужащие Восточной группировки ВС РФ в год празднования 80-й годовщины Победы облагородили десятки мемориалов и памятников на освобожденных территориях ДНР, сообщили в Минобороны России.
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