Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 545 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гражданин Страны
    Заменить следователей армянской национальности на русского прокурора и следователя в городе армавир и осудить задержа...Убийцу участника ...
  • Александр Потехин
    Убийцу участника ...
  • Наталья Ростовцева
    Семью подсудимого нужно высылать сразу после вынесения приговора.Убийцу участника ...

Карякин не стал жалеть Дворковича и рассказал, как тот предал и его, и Россию

Карякин не стал жалеть Дворковича и рассказал, как тот предал и его, и Россию

Все мы знаем, где оказались эти два шахматиста после 24 февраля. Один, Сергей Карякин, гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам, главная русская надежда, оказался за бортом больших шахмат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EK
Evgeniya Kotlyarova
Ну и дрянь последняя этот Дворкович!!!! Шушера! Сплошное разочарование!
Ответить
3 час.
АС
Александр Сысоев
У мажора-Дворковича всегда все было написано на лице. У меня только один вопрос к экс- премьер министру Медведеву. Почему он в бытность Председателя правительства окружил себя сплошной шушерой, в основном еврейской?
Ответить
2 час.
ВЯЧЕСЛАВ УЖЕГОВ
И Дворкович,и Чубайс (и не только эти &quot;слинявшие&quot;) имеют компромат на обитателей Кремля,отсю́да и вывод...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх