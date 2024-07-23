Все мы знаем, где оказались эти два шахматиста после 24 февраля. Один, Сергей Карякин, гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам, главная русская надежда, оказался за бортом больших шахмат.
Карякин не стал жалеть Дворковича и рассказал, как тот предал и его, и Россию
Комментарии
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EK
Evgeniya Kotlyarova
Ну и дрянь последняя этот Дворкович!!!! Шушера! Сплошное разочарование!
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3 час.
АС
Александр Сысоев
У мажора-Дворковича всегда все было написано на лице. У меня только один вопрос к экс- премьер министру Медведеву. Почему он в бытность Председателя правительства окружил себя сплошной шушерой, в основном еврейской?
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2 час.
ВЯЧЕСЛАВ УЖЕГОВ
И Дворкович,и Чубайс (и не только эти "слинявшие") имеют компромат на обитателей Кремля,отсю́да и вывод...
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1 час.
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