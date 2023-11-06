Херш: лидеры ХАМАС могут обменять жизнь на заложников и военный трибунал

Стали известны подробности тайных переговоров Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС.Израильское военное и политическое руководство начинает видеть результаты тщательно спланированной финальной игры, которая будет убийственной (другого слова для этого не подобрать) для членов вооруженных сил ХАМАС, которых сейчас выслеживают в туннелях и развалинах города Газа.