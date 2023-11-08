Грудные импланты помогли врачам спасти жизнь мужчине

Американские врачи спасли жизнь пациенту, использовав импланты для увеличения груди. Сообщается, что хирурги полностью откачали кровь 34-летнего пациента, удалили пораженные легкие, затем с помощью имплантов зафиксировали сердце в грудной клетке и подключили пациента к искусственным легким.