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The Eurasia Daily news agency

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The Prime Minister of Slovakia announced the possibility of Germany unleashing a war against Russia

The Prime Minister of Slovakia announced the possibility of Germany unleashing a war against Russia

The victory of the Alternative for Germany (AfD) in the elections in Saxony-Anhalt is a signal for traditional parties and may lead to further aggravation of relations with Russia.

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