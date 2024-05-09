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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суд принял к рассмотрению дело о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо. Экс-глава RFEF должен внести залог – 65 000 евро

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы.

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