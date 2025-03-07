Как дизайн-код Севастополя повлияет на новое строительство в городе?

В конце февраля был принят дизайн-код Севастополя. Как он повлияет на новое строительство в городе? И в каком случае на него могут не дать разрешения?Об этом — в интервью с представителем Департамента архитектуры и градостроительства Ириной Марочкиной.
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