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Вести Севастополь

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Как дизайн-код Севастополя повлияет на новое строительство в городе?

В конце февраля был принят дизайн-код Севастополя. Как он повлияет на новое строительство в городе? И в каком случае на него могут не дать разрешения?Об этом — в интервью с представителем Департамента архитектуры и градостроительства Ириной Марочкиной.

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