«Новичок» для Зильбертруда

Что такое Bellingcat, думаю, напоминать не надо? Если вкратце - важная деталь в механизме информационной войны Запада против России и ряда других государств (в обёртке "интернет-издания", "экспертно-журналистской группы"); специализируется на изготовлении и распространении громких фейковых вбросов; финансируется структурами Джорджа Сороса, Министерством обороны Великобритании, ЦРУ-шным Национальным фондом демократии (NED), голландскими и датскими ведомствами, корпорацией Google и др.