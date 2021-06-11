Темы дня

122 042 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Остин
    "Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми ...Цитаты Ленина ока...
  • Татьяна Бушмелева
    Сравнивать надо по честному и хорошее и плохое. И разбор полётов делать с выводами - как можно избежать или минимизир...Выборы 2021: Един...
  • oleg19
    Что нового может сказать Зюганов? Просто держатся за насиженные кресла с Госдуме и издают протестующие звуки...Выборы 2021: Един...

«Новичок» для Зильбертруда

«Новичок» для Зильбертруда

Что такое Bellingcat, думаю, напоминать не надо? Если вкратце - важная деталь в механизме информационной войны Запада против России и ряда других государств (в обёртке "интернет-издания", "экспертно-журналистской группы"); специализируется на изготовлении и распространении громких фейковых вбросов; финансируется структурами Джорджа Сороса, Министерством обороны Великобритании, ЦРУ-шным Национальным фондом демократии (NED), голландскими и датскими ведомствами, корпорацией Google и др.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Елена Мамонова
Откушал Новичок

Картина дня

наверх