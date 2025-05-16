В Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости

В Госдуме придумали новый способ, как повысить рождаемость в стране. Депутат ГД Георгий Арапов от фракции «Новые люди» призвал министра труда Котякова ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск под названием «демографическая неделя».
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