Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Зайцев
    В поликлинниках Московской области  и так врачи из Ташкента и Самарканда. Имена и фамилии хрен выговоришь.Минздрав планируе...
  • Михаил
    Мигрантами не знающими русского языка и медицины?Минздрав планируе...
  • Ирина Лодяновa
    Интересно как? Клонируют Мурашко?Минздрав планируе...

В Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости

В Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости

В Госдуме придумали новый способ, как повысить рождаемость в стране. Депутат ГД Георгий Арапов от фракции «Новые люди» призвал министра труда Котякова ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск под названием «демографическая неделя».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх