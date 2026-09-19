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Ethereum по $2500: структура рынка изменилась с мая 2025 года

Ethereum вернулся к отметке $2500, на которой торговался в мае 2025 года, однако состояние рынка заметно изменилось.

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