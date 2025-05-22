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Царьград

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Общая битва. Боевикам ВСУ предложили объединиться с русской армией для победы над "клоуном". Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Общая битва. Боевикам ВСУ предложили объединиться с русской армией для победы над "клоуном". Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Чтобы остаться в живых и спасти свою родину от идеологии фашизма, украинским солдатам предложили вступать в ряды армии России для общей битвы с непримиримым врагом.

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