Новые транспортные и пешеходные мосты построят через Ушаковку в Иркутске

Концепцию развития Знаменского предместья представили депутатам Думы Иркутска. Архитектурно-градостроительная концепция предместья включает в себя развитие 626 гектаров от Знаменского монастыря до верхнего моста через реку Ушаковку и от ипподрома до Щаповской горы.