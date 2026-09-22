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Газета.ру

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Педагог Иванов: новые правила поступления могут увеличить спрос на репетиторов

Педагог Иванов: новые правила поступления могут увеличить спрос на репетиторов

Новые правила вступительных экзаменов в вузы, которые вступят в силу с 2027/28 учебного года, сделают связь между школьными предметами и будущей профессией понятнее для поступающих.

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