Путин: судьбы зашедших на нашу территорию интервентов могут быть трагичны

Иностранных интервентов, которые могут вторгнуться на территорию России, ждет трагичная судьба. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.
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