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«Не ты, так другой»: почему китайские партнеры диктуют цены и как ТПП защищает амурский бизнес

«Не ты, так другой»: почему китайские партнеры диктуют цены и как ТПП защищает амурский бизнес

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая, ФедералПресс. Президент ТПП Амурской области Сергей Смородников в интервью в открытой студии «ФедералПресс» на российско-китайском экономическом форуме «АмурЭкспо» в Благовещенске, который проходит с 23 по 25 мая, рассказал о динамике взаимодействия с китайскими партнерами и дал рекомендации предпринимателям, выходящим на азиатские рынки.

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