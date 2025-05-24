«Не ты, так другой»: почему китайские партнеры диктуют цены и как ТПП защищает амурский бизнес

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая, ФедералПресс. Президент ТПП Амурской области Сергей Смородников в интервью в открытой студии «ФедералПресс» на российско-китайском экономическом форуме «АмурЭкспо» в Благовещенске, который проходит с 23 по 25 мая, рассказал о динамике взаимодействия с китайскими партнерами и дал рекомендации предпринимателям, выходящим на азиатские рынки.