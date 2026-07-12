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Альварес с победным голом в девятку на 112-й – лучший игрок матча Аргентины со Швейцарией

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча со Швейцарией по версии ФИФА .

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