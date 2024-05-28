Глава СПЧ Фадеев раскритиковал Алису и Марусю за отказ ответить, чей Донбасс

Это не вопрос цензуры, это вопрос отношения нации к своей истории, заявил онГлава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев раскритиковал голосовых помощников Алису и Марусю от «Яндекса» и VK за то, что они «стесняются давать ответы» на политические вопросы «Чей Донбасс?» и «Что случилось в Буче?».