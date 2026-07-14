‼️🇰🇼🇮🇷Иран атакует базы США: в Кувейте гремят взрывы ▪️ПВО Кувейта отражает атаку иранских ракет и БПЛА на американские объекты, — сообщает генштаб страны.
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‼️🇰🇼🇮🇷Иран атакует базы США: в Кувейте гремят взрывы ▪️ПВО Кувейта отражает атаку иранских ракет и БПЛА на американские объекты, — сообщает генштаб страны.
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