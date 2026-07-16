13 июля 2026 года ФСБ заявила о срыве двух беспилотных атак на военные аэродромы — Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской.
Метод «Паутины»
Комментарии
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lislis lissil
Необходимо усилить деятельность служащих ГИБДД на дорогах -проверять все большегрузные автомобили-желательно с собаками-и выявлять контрабандные грузы- водителей судить с долгими жесткими сроками-как за измену Родине!
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1 м.
тимур чагалидзе
Сколько можно лояльничать с этими подонками внутри страны?! С хохложопыми, все понятно. Этих пидоргов уничтожим, рано или поздно. А вот, что делать с паскудами- предателями? Считаю- мочить в сортире. Безжалостно!
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1 м.
Игорь Кузнецов
Что интересно - "Камера фиксирует человека...". Значит в данном случае "вели" исполнителя от границы. Нельзя напрямую подобную операцию спецслужб связывать по типу исполнения с прошлогодней операцией «Паутина». Тогда уже готовые дроны перевозились ближе к аэродрому в фуре и стартовали как "рой". Не распознали где и кто оснастил дроны. Сейчас в одном эпизоде даже не позволили загрузить оснащённые дроны, а в другом - атаковали и сбили на вылете из полуприцепа.
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1 м.
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