Метод «Паутины»

Сколько можно лояльничать с этими подонками внутри страны?! С хохложопыми, все понятно. Этих пидоргов уничтожим, рано или поздно. А вот, что делать с паскудами- предателями? Считаю- мочить в сортире. Безжалостно!

Игорь Кузнецов

Что интересно - "Камера фиксирует человека...". Значит в данном случае "вели" исполнителя от границы. Нельзя напрямую подобную операцию спецслужб связывать по типу исполнения с прошлогодней операцией «Паутина». Тогда уже готовые дроны перевозились ближе к аэродрому в фуре и стартовали как "рой". Не распознали где и кто оснастил дроны. Сейчас в одном эпизоде даже не позволили загрузить оснащённые дроны, а в другом - атаковали и сбили на вылете из полуприцепа.