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Даррал Уиллис заменит Джонатана Мотли на Матче всех звезд Лиги ВТБ и примет участие в конкурсе данков

Даррал Уиллис заменит Джонатана Мотли на Матче всех звезд Лиги ВТБ и примет участие в конкурсе данков

Форвард красноярского «Енисея» Даррал Уиллис заменит форварда краснодарского «Локомотива-Кубань» Джонатана Мотли в команде «Звезды Мира» на Матче всех звезд Лиги ВТБ.

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