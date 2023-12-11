20 лет на страже геометрических параметров колёсных пар

Техник по замерам колесных пар сервисного отделения «Мурманск» сервисного локомотивного депо (СЛД) «Кандалакша» филиала «Северо‑Западный» ООО «ЛокоТех‑Сервис» Дина Филюшина стабильно демонстрирует высокие показатели выявляемости скрытых и сложных дефектов колесных пар.
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