The Moscow Post

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Brent подешевела до $93,65

Brent подешевела до $93,65

Причиной падения цены на нефть называют сигнал о скором заключении соглашения с Ираном.Цены на нефть марки Brent в ходе торгов четверг, 17 февраля, снижаются на оптимизме о заключении сделки США и Ирана, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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