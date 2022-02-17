Brent подешевела до $93,65

Причиной падения цены на нефть называют сигнал о скором заключении соглашения с Ираном.Цены на нефть марки Brent в ходе торгов четверг, 17 февраля, снижаются на оптимизме о заключении сделки США и Ирана, сообщает корреспондент The Moscow Post.