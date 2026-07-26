Президент утвердил закон о льготах для детей погибших добровольцев

Президент России подписал новый закон, который предоставляет детям добровольцев, погибших при исполнении служебных обязанностей, преимущество при поступлении в образовательные учреждения с программами военной подготовки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии