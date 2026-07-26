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Президент утвердил закон о льготах для детей погибших добровольцев

Президент России подписал новый закон, который предоставляет детям добровольцев, погибших при исполнении служебных обязанностей, преимущество при поступлении в образовательные учреждения с программами военной подготовки.

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