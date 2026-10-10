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Пятый канал

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Внучка советского хоккеиста Николая Карпова скончалась на 43-м году жизни

Внучка советского хоккеиста Николая Карпова скончалась на 43-м году жизни

Жизнь хоккейного тренера Юлии Карповой оборвалась на 43-м году. О ее смерти рассказали представители пресс-службы Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

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