НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Прямо на корте? 😀Медведев – болель...
  • Вера Роднова
    Губерниева идиота давно надо было выгнать с комментаторов          большой рост не значит,что умный.Дмитрий Губерниев...
  • Mikhail Stepanov
    Обезьяну зарядили борщом?Свитолина о том, ...

Джокович восьмой раз снялся с «Большого шлема» по ходу турнира

Джокович восьмой раз снялся с «Большого шлема» по ходу турнира

Серб восьмой раз снялся с турнира «Большого шлема» по ходу или перед матчем. Все отказы Джоковича на «Шлемах»:  «Ролан Гаррос»-2005, второй круг: Джокович – Гильермо Кория – 6:4, 2:6, 2:3, отказ; «Ролан Гаррос»-2006, четвертьфинал: Джокович – Рафаэль Надаль – 4:6, 4:6, отказ; «Уимблдон»-2007, полуфинал: Джокович – Надаль – 6:3, 1:6, 1:4, отказ; Australian Open-2009, четвертьфинал: Джокович – Энди Роддик – 7:6(3), 4:6, 2:6, 1:2, отказ; «Уимблдон»-2017, четвертьфинал: Джокович – Томаш Бердых – 6:7(2), 0:2, отказ; US Open-2019, четвертый круг: Джокович – Стэн Вавринка – 4:6, 5:7, 1:2, отказ; «Ролан Гаррос»-2024, четвертьфинал: Джокович – Каспер Рууд – отказ до матча.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх