Собянин: Уровень освещенности в Москве вырос вдвое

Московские энергетики вносят большой вклад в развитие города 22 декабря отмечается День энергетика. С профессиональным праздником столичных энергетиков в своем Telegram-канале поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.
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