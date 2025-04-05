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Овечкин дал комментарий после 894-й забитой шайбы

Овечкин дал комментарий после 894-й забитой шайбы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил с небольшой речью после матча НХЛ против «Чикаго Блэкхокс», в котором забил свою 894-ю шайбу, повторив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

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