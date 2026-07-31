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Президент 2Drots Некит готов подписать Дзюбу и Заболотного: «Вообще с кайфом! Они могли бы усилить нашу команду»

Президент 2Drots Некит заявил, что хотел бы пригласить экс-форвардов «Спартака»  Артема Дзюбу и Антона Заболотного в 2D.

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