Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 017 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид -
    Есть ли америкосы считают что беспилотники поддерживающие атаки на российские объекты американские, то Америка открыт...О паритете
  • Леонид -
    Остаётся только передвинуть границу, лучше до Польши, чтоб в Россию не прилетало«Удар по Белгород...
  • Галина Соколова
    Нет им прощения!С кого спросить з...

В Казахстане полностью реабилитировали басмачей и боевиков Туркестанского легиона вермахта и частей СС

В Казахстане полностью реабилитировали басмачей и боевиков Туркестанского легиона вермахта и частей СС

Политнавигатор Государственная комиссия по окончательной реабилитации жертв политических репрессий, созданная членом КПСС и сыном партийного бонзы Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2020 года, провела окончательную реабилитацию 311 тысяч человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Юрченко
Обломать их никакой помощи, все за денежки по цене недружественных соседей
Ответить
12 час.
МГ
Миша Граник
Верной дорогой идет Казахстан вслед за Украиной.
Ответить
11 час.
ss
serp sep
Не пойму, чему удивляться: они ведут сбя ровно так, как им позволяют, в данном случае россиийский власти!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх