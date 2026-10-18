В росте цен на бензин и солярку виноваты не украинцы, наносящие удары по российским НПЗ, а ситуация в Персидском заливе, заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности и бывший посланник Трампа по Украине Кит Келлог 16 октября на телеканале Fox Business.