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Американцы посмотрели на Украину и ужаснулись, сколько дронов сможет наклепать Китай

Американцы посмотрели на Украину и ужаснулись, сколько дронов сможет наклепать Китай

США должны производить больше дронов, чем Украина, чтобы в будущем противостоять Китаю. Об этом специалист по ИИ Клара Калудерович заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент .

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Комментарии
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Лев Добрый
Наш Большой друг СИ помогает бандеровцам убивать наших мирных граждан, поставляя им детали для БПЛА!😱👈👀
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