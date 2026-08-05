Американцы посмотрели на Украину и ужаснулись, сколько дронов сможет наклепать Китай

США должны производить больше дронов, чем Украина, чтобы в будущем противостоять Китаю. Об этом специалист по ИИ Клара Калудерович заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент .
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