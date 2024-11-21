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Топорная работа: с помощью грубого инструмента во Франции ограбили музей изящных искусств

Топорная работа: с помощью грубого инструмента во Франции ограбили музей изящных искусств

В Париже ограбили музей Коньяк-Жэ. Об этом сообщает издание Le Parisien. Как сообщает источник, проникнув в музей, грабители разбили витрину топором и похитили пять коллекционных шкатулок и табакерок XVIII века.

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