«Матч России с Украиной хотелось бы увидеть. Она сильнее нас по составу». Валуев о стыках

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев признался, что хотел бы увидеть противостояние сборных России и Украины в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022.

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