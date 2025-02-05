ЕС выпускает руководство по использованию ИИ, запрещенному Законом об ИИ

Пару дней назад наступил первый срок выполнения требований Закона Европейского союза об искусственном интеллекте (AI Act), основанного на оценке рисков и регулирующего использование искусственного интеллекта.
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