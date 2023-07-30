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Рапино о завершении карьеры: «Мы старались делать мир лучше. Спортсменки, знают, что такое несправедливость, поэтому нам легко помогать в других областях»

Ранее полузащитница сборной США и «ОЛ Рейн» объявила, что завершит карьеру в профессиональном футболе по окончании сезона Национальной женской футбольной лиги-2023.

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