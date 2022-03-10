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Сенатор США: «Бесполетная зона будет означать начало третьей мировой»

Сенатор США: «Бесполетная зона будет означать начало третьей мировой»

Политики идут наперекор мнению большинства населения, выступающего за бесполетную зону над Украиной.Вот уже несколько дней западные политики пытаются найти оправдание своему невмешательству в ситуацию на Украине, а вернее, в Восточной Европе.

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