Краевые власти потребовали объяснений от ачинских заводов из-за выбросов

Министр экологии края Владимир Часовитин высказался по поводу неординароного загрязнения в Ачинске. 22 января мы писали, что жители бьют тревогу: весь город накрыл слой серого вещества, похожего на смесь песка с цементом.
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