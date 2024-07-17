Центробанк подсчитал бедных россиян, которые смогут открыть социальные вклады

Малообеспеченным гражданам разрешат по самой высокой ставке хранить в банках деньги Более 6 млн россиян смогут открыть социальный банковский вклад или счет, сообщает "СенатИнформ" со ссылкой на замглавы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Елену Ненахову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии