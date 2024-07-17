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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Центробанк подсчитал бедных россиян, которые смогут открыть социальные вклады

Центробанк подсчитал бедных россиян, которые смогут открыть социальные вклады

Малообеспеченным гражданам разрешат по самой высокой ставке хранить в банках деньги Более 6 млн россиян смогут открыть социальный банковский вклад или счет, сообщает "СенатИнформ" со ссылкой на замглавы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Елену Ненахову.

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