Рябков: подготовка к встрече Путина и Трампа уже началась

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже началась, но для этого потребуется приложить значительные усилия.
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