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"Известия": признаком плохого топлива является быстрый выход из строя свечей

"Известия": признаком плохого топлива является быстрый выход из строя свечей

То, что в автомобиль на заправке было залито некачественное топливо можно, можно понять почти сразу. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на технического тренера международной сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева.

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