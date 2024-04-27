"Известия": признаком плохого топлива является быстрый выход из строя свечей

То, что в автомобиль на заправке было залито некачественное топливо можно, можно понять почти сразу. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на технического тренера международной сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева.
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