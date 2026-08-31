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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Халибертон о покупке банка Барнсом: «Он говорил мне об этом еще в мой первый год. Тогда я осознал, что парни в НБА вообще-то взрослые люди, лол»

Вчера стало известно, что форвард « Сан-Антонио » Харрисон Барнс приобрел банк Community State Bank в своем родном штате Айова.

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